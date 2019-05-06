Суд відмовив НБУ в знятті арешту з активів Коломойського

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

НБУ хотів зняти арешт з активів, які передані йому в іпотеку та заставу

Київський апеляційний суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу Національного банку, який просив зняти арешт з активів, підконтрольних колишнім власникам "ПриватБанку". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані у Єдиному судовому реєстрі від 17 квітня 2019 року.

Суд зберіг арешт таких активів: майно ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат", ПАТ "Нікопольський завод феросплавів", ПАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат", ПАТ "Дніпроазот" та інших підприємств.

НБУ в апеляційній скарзі зазначав, що суб'єкти господарювання та об'єкти, на які накладено арешт, були передані Національному банку України в іпотеку/заставу, в якості забезпечення виконання зобов'язань за кредитами рефінансування, що укладені між АТ "КБ "Приватбанк" та Національним банком України, у зв'язку з чим має право на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, в лютому 2019 року Печерський районний суд міста Києва наклав арешт на майно ПАТ "Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат", ПАТ "Нікопольський завод феросплавів", ПАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат", ПАТ "Дніпроазот" та інших підприємств, підконтрольних колишнім власникам "ПриватБанку". Рішення ухвалено у справі про заволодіння службовими особами "ПриватБанку" державними коштами, виділеними як стабілізаційні кредити та рефінансування, на суму понад 19,7 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.