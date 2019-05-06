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Клімкін має намір запропонувати Зеленському свою відставку

Новини » Політика    06.05.2019 - 12:24
Клімкін має намір запропонувати Зеленському свою відставку
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін провів зустріч із Зеленським

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що провів плідну зустріч з обраним президентом Володимиром Зеленським і має намір запропонувати йому свою відставку. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Клімкіна, він провів "дуже добру зустріч" із Зеленським.

"Мене ніхто не буде звільняти, оскільки у нас повинна бути політична культура. У політичній культурі - і я вважаю, це буде правильно - дозволити новому президенту вибрати тих, з ким він повинен працювати в таких сферах, як зовнішня політика, як оборона. Звичайно, я повинен запропонувати новому президенту свою відставку, і я це, безумовно, зроблю. Я вже говорив, що у мене є свої плани, в тому числі політичні. Це відповідає моїм планам", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Клімкін не виключає можливості обговорення з Зеленським питання спільної роботи. При цьому міністр зазначив, що спільна робота можлива тільки при наявності загальних принципів, цінностей і переконань.

Нагадаємо, Клімкін привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента України. Глава МЗС зазначив, що вибори в Україні були демократичними, а також пообіцяв продовжити роботу в "перехідний період".

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Новини України Володимир ЗеленськийПавло Клімкін
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