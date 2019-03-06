Підсумки дня: 6 березня

• У селі Чабани Київської області депутати сільської ради напали на журналіста і його колегу

• За словами начальника Генерального штабу Збройних сил України Віктора Муженка, РФ завершує формування на кордонах ударних з'єднань, які складуть основу сил вторгнення

• Національне антикорупційне бюро у рамках скасування статті про незаконне збагачення закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова, якого звинувачують у розкраданні при продажі заводу "Краян"

• В обмінних пунктах України сьогодні, 6 березня, курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 25 копійок до 26,66 гривень за долар, купівлі на 30 копійок до 26,42 гривень за долар

• Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Владислава Мангера відсторонили від посади голови Херсонської обласної ради

• Політв'язня Володимира Балуха відправляють в одну з "червоних" колоній (колонії, які повністю підпорядковані адміністрації, - ред.) Тверської області РФ

• ВІЛ-інфікований британець став другою людиною, яка вилікувалася від вірусу. Йому провели операцію з пересадки стовбурових клітин

• Королівський експерт пояснила, чому Кейт Міддлтон і Меган Маркл не мають титулів принцес

• Bugatti випустила гіперкар La Voiture Noire, який став найдорожчим у світі автомобілем