Кримінальну справу проти Труханова закрили

Фото: Геннадій Труханов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Справу закрили через скасування КСУ статті про незаконне збагачення

Національне антикорупційне бюро у рамках скасування статті про незаконне збагачення закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова, якого звинувачують у розкраданні при продажі заводу "Краян". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook НАБУ.

У НАБУ зазначили, що їх детективи розпочали закривати кримінальні провадження за статтею 368-2 КК України.

"Всупереч моральним переконанням, на виконання рішення Конституційного суду, який фактично узаконив незаконне збагачення в Україні, детективи НАБУ розпочали закривати кримінальні провадження за статтею 368-2 КК України. Серед уже закритих - справи за фактами незаконного збагачення посадовців та суддів, а також мера Одеси", - сказано у повідомленні.

У бюро нагадали, що Одеський міський голова обвинувачується у заволодінні 185 млн гривень міського бюджету. Справа стосовно нього слухається у Малиновському районному суді Одеси.

"Рішення КС про визнання неконституційною ст.368-2 до цього судового процесу стосунку не має, оскільки посадовець обвинувачується у корупційному злочині за іншою статтею - ч.5 ст.191 КК України. Детективи НАБУ також продовжують розслідування інших фактів можливої протиправної діяльності очільника Одеської мерії", - зазначили у відомстві.

НАБУ підкреслює, що загалом рішення КСУ змушує детективів закрити 65 кримінальних проваджень, але лише в частині незаконного збагачення. Водночас інші факти корупційної діяльності в межах цих проваджень, кваліфіковані за статтями, не скасованими судом, будуть розслідувати і надалі.

РБК-Україна писало, що в вересні 2016 мерія Одеси придбала у приватної структури будівля, яке раніше належало ДП "Завод" Краян ", за 185 млн гривень. Сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 млн гривень, а отримані від мерії гроші "продавець" намагався перерахувати фіктивної компанії, керівник якої знаходиться в зоні АТО.

У справі фігурують 8 осіб, зокрема, чинний мер Одеси Геннадій Труханов, якому зараз за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Нагадаємо, в лютому фахівці Національного антикорупційного бюро України не змогли подолати захист мобільних пристроїв, вилучених у мера Одеси Геннадія Труханова та його заступника Павла Вугельман.

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд України 27 лютого опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. У своєму рішенні суд підкреслив, що протидія корупції має здійснюватися виключно правовими засобами з дотриманням конституційних принципів і приписів законодавства, прийнятого відповідно до Конституції.

Так, 26 лютого на закритому засіданні КСУ визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.