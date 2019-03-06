ЗСУ спрогнозували військову загрозу з трьох напрямків

За словами Муженка, РФ завершує формування на кордонах ударних з'єднань, які складуть основу сил вторгнення
Начальник Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Віктор Муженко спрогнозував військову загрозу за трьома з чотирьох географічних напрямків. Про це заявив голова ЗСУ на зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, повідомляє РБК-Україна.
За словами Муженка, Росія завершує формування на кордонах України ударних з'єднань, які складуть основу сил вторгнення.
"В сучасних геополітичних реаліях ми прогнозуємо військову загрозу за трьома з чотирьох географічних напрямків: з півночі, сходу і півдня. Російська сторона завершує формування на кордонах України ударних з'єднань, які разом з частинами спецпризначення, за задумом кремлівських стратегів, складуть основу сил вторгнення. Висока мобільність, адаптивність і автономність наших військ, в поєднанні з фактором рівній землі, є нашим стратегічним перевагою над військами окупантів", - заявив він.
Він також додав, що у Збройних силах України не виключають можливість проведення диверсій і саботажу поблизу передовий і навіть в глибокому тилу напередодні виборів 2019.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ збільшила кількість військової техніки поблизу кордонів з Україною. За словами Муженка, мова йде не тільки про Луганської і Донецької області. Нарощування техніки спостерігається також на північно-східному, східному та південному кордонах України. Крім того, Муженко повідомив, що РФ збільшила кількість своїх кораблів в акваторії Азовського моря "практично в два рази".
Додамо, Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність збільшити присутність військових кораблів НАТО в Чорному морі із-за російської агресії.