Мангера відсторонили від посади голови Херсонської облради

Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангера відсторонили на місяць

Підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк Владислава Мангера відсторонили від посади голови Херсонської обласної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Повідомляється, що Шевченківський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокуратури і відсторонив Мангера на місяць до 6 квітня. При цьому прокуратура просила відсторонити його на два місяці.

Відзначимо, раніше прокурор просив продовжити зобов'язання Мангера. У підсумку постанову слідчого судді Шевченківського райсуду від 15 лютого з визначенням застави 2,5 млн гривень залишили без змін, а апеляційні скарги адвокатів і прокурорів - без задоволення.

В кінці лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про хід розслідування вбивства Гандзюк. За його словами, спочатку в якості замовника слідство розглядало колишнього співробітника департаменту захисту економіки Національної поліції, у якого колись був конфлікт з Гандзюк. Однак перевірка довела неспроможність цієї версії.



