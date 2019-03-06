Балуха етапують в одну з "червоних" колоній РФ, - Чийгоз

Фото: Володимир Балух (helsinki.org.ua)

Зараз Україна намагається отримати офіційне повідомлення, де знаходиться Балух

Політв'язня Володимира Балуха відправляють в одну з "червоних" колоній (колонії, які повністю підпорядковані адміністрації, - ред.) Тверської області РФ. Про це заявив заступник глави Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, повідомляє телеканал Прямий.

Чийгоз зазначив, що український омбудсмен Людмила Денисова намагається отримати офіційне повідомлення, де знаходиться Балух.

"Остання інформація, це те, що його вивезли з Армавіра в одну з колоній Твері. Треба розуміти, що там всі зони "червоні", тому є два варіанти: або Балух зможе відправити повідомлення, або через офіційні структури раніше ми дізнаємося, де він знаходиться. Тому що в будь-якій колонії певний термін, приблизно місяць, триває так званий "карантин", а це досить ізольоване захід", - заявив він.

Нагадаємо, станом на 24 лютого 2019 року було відомо, що українець перебуває в СІЗО Армавір Краснодарського краю. Його адвокат Ольга Дінзе повідомила, що кримчанина планують етапувати в одну з колоній Твері. Але досі місцезнаходження Балуха родичам і адвокатам не повідомили.

Також адвокат Ольга Дінз повідомила, що політв'язня Володимира Балуха етапують в колонію, в якій до ув'язнених застосовують насильство.