Долар і євро різко знизилися на готівковому ринку

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 25 копійок, євро на 26 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 6 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 25 копійок до 26,66 гривень за долар, купівлі на 30 копійок до 26,42 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 26 копійок до 30,33 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 26,10 - 26,65 (26,50 - 26,80 - 5 березня), продажу 26,50 - 27,00 (26,80 - 27,10 - 5 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 26,42 (26,72 - 5 березня), продажу - 26,66 (26,91 - 5 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 39,55 - 30,00 (30,00 - 30,40 - 5 березня), продажу 30,00 - 30,70 (30,0 - 30,85 - 5 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,87 (30,22 - 5 березня), продажу - 30,33 (30,59 - 5 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,53 - 4,00 (2,60 - 4,04 - 5 березня), продажу - 4,00 - 5,00 (4,04 - 5,00 - 5 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,72 (3,75 - 5 березня), продажу 4,11 (4,13 - 5 березня) грн за 10 рублів.