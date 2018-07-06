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"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" доплати 11,6 млрд доларів за контрактом на транзит газу

НовиниЕнергетика    06.07.2018 - 17:57
Фото: "Нафтогаз" і "Газпром" (колаж РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз" і "Газпром" (колаж РБК-Україна)

"Нафтогаз" сьогодні направив в Стокгольмський арбітраж вимогу про перегляд тарифу на транзит газу

НАК "Нафтогаз України" сьогодні, 6 липня, направила в Стокгольмський арбітраж вимогу про перегляд тарифу на транзит газу. Про це повідомляє прес-служба НАК.

Повідомляється, що компанія "Нафтогаз України" подала в Стокгольмський арбітраж позов з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з російським "Газпромом".

У компанії пояснили, що контракт на транзит між "Нафтогазом" і "Газпромом" дозволяє сторонам вимагати перегляду тарифу, якщо на газовому ринку Європи відбулися істотні зміни, а також коли тариф не відповідає європейському рівню.

Як відомо, у своєму рішенні від 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж з процедурних причин відхилив вимогу "Нафтогазу" про перегляд тарифу. 

У березні поточного року "Нафтогаз" направив "Газпрому" запит про перегляд тарифу та ініціював переговори у відповідності з контрактом. Зазначено, що підставами для запиту були істотні зміни на газовому ринку Європи. Зокрема, правил встановлення тарифів на транзит після підписання контракту в січні 2009 року, а також невідповідність тарифу європейському рівню.

Таким чином "Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року і попередньо оцінює свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів без урахування відсотків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Газпром" відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо "Нафтогаз України".

Раніше "Нафтогаз України" і "Газпром" в ході зустрічі, обговорили подальші дії після того, як "Нафтогаз" виграв у російської компанії два позови за контрактами на транзит і поставку газу в Стокгольмському арбітражі. У НАК повідомили, що позиція "Газпрому" в ході зустрічі полягала в тому, щоб внести поправки до контрактів або розірвати контракти для скасування рішень Стокгольмського трибуналу. Оскільки обидві позиції суперечать рішенню арбітрів і не враховують рішення трибуналу, "Нафтогаз" "вважає позицію "Газпрому" неприйнятною і відхилив всі пропозиції російської сторони з цього приводу".

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Теги публікації: Газпром, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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