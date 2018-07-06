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Вибух на Рівненському полігоні: оприлюднені імена загиблих

НовиниСуспільство    06.07.2018 - 15:23
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

В результаті вибуху на Рівненському полігоні загинули троє людей, ще дев'ять отримали поранення

У Закарпатському обласному військовому комісаріаті оприлюднили імена загиблих в результаті розриву міномета на полігоні в Рівненській області. Про це повідомила прес-служба відомства на сторінці Facebook.

Повідомляється, що на полігоні в Рівненській області загинули: капітан Тихонівський Валерій Тимофійович, командир мінометної батареї військової частини А1778, 1978 року народження; навідник міномета першого мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1996 р.; солдат Пишкар Юрій Юрійович, майстер - номер обслуги першого мінометного взводу мінометної батареї військової частини А1778, 1975 р.

У військовому комісаріаті висловлюють співчуття батькам і родинам загиблих військових.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня 2018 року, близько 6:00 ранку на Рівненському військовому полігоні стався розрив міномета. В результаті вибуху загинули 3 військових, які перебували поблизу нього, ще 9 військових отримали поранення. Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху на Рівненському полігоні загинули 4 військових.

Пізніше в медслужбі повідомили, що постраждалих в результаті розриву міномета на полігоні в Рівненській області евакуювали у місцевий військовий госпіталь, трьох з поранених вертольотами відправили у Львів.

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Теги публікації: Рівненська область, Вибух  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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