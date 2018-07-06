Розрив міномета на Рівненському полігоні: в Міноборони назвали основну версію

Основною версією назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань

У Міністерстві оборони назвали порушення заходів безпеки під час проведення навчань основною версією розриву міномета на Рівненському загальновійськовому полігоні, в результаті якого загинули троє військових, ще 9 отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Зараз розглядається кілька версій, які призвели до надзвичайного стану. Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань", - йдеться в повідомленні.

Так, у зв'язку з надзвичайною подією Міністром оборони призначено проведення службового розслідування.

На місце події терміново відправлені оперативна група на чолі із заступником Міністра оборони України та відповідальними за проведення розслідування особами.

Нагадаємо, на Рівненському загальновійськовому полігоні сьогодні вранці, 6 липня 2018 року, розірвався міномет, в результаті чого загинули троє військових, ще 9 отримали поранення. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи вибух міномета на Рівненському полігоні, заявив, що Кабінет міністрів проконтролює розслідування загибелі військовослужбовців.