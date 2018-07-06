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Інтерв'ю

У Чернігівській області загинуло троє дітей через обвал бетонної плити

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 18:48
Фото: місце обвалу (dsns.gov.ua)
Фото: місце обвалу (dsns.gov.ua)

Дітям було по 14 та 12 років

У Ніжині (Чернігівська область) загинуло троє дітей внаслідок обвалу бетонної плити. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у ДСНС повідомляють, що в двоповерховій недобудованій будівлі обрушилась плита перекриття, внаслідок чого загинуло три дитини. 

Як зазначається, дітям було по 14 та 12 років.

"До місця події від ДСНС залучено 7 людей, 2 техніки ДСНС та автокран комунального підприємства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 5 липня, у Київській області підліток загинув на мосту від удару струмом.

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Теги публікації: Черниговская область, дети, обвал  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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