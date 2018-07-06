У Чернігівській області загинуло троє дітей через обвал бетонної плити

Дітям було по 14 та 12 років

У Ніжині (Чернігівська область) загинуло троє дітей внаслідок обвалу бетонної плити. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у ДСНС повідомляють, що в двоповерховій недобудованій будівлі обрушилась плита перекриття, внаслідок чого загинуло три дитини.

Як зазначається, дітям було по 14 та 12 років.

"До місця події від ДСНС залучено 7 людей, 2 техніки ДСНС та автокран комунального підприємства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора, 5 липня, у Київській області підліток загинув на мосту від удару струмом.