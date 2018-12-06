Підсумки дня: 6 грудня

Рада припинила дію Договору про дружбу з РФ з 1 квітня 2019 року

Фото: автор закону Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Верховна рада України припинила дію Договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року. Законопроект підтримали 277 нардепів.

У пояснювальній записці наголошується, що припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ звільняє нашу державу від будь-якого зобов'язання по його виконанню і не впливає на права, зобов'язання або правове становище України, що виникли в результаті виконання названого Договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

Рада надала воякам УПА статус учасників бойових дій

Фото: прапор УПА (bylbashok.livejournal.com)

Верховна рада України прийняла за основу і в цілому зміни в законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті. Документ після кількох невдалих спроб підтримали 236 нардепів.

Згідно з законом, статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), озброєних підрозділів Організації українських націоналістів та у відповідності з законом "Про правовий статус і пам'яті борців за незалежність України у XX столітті" визнані борцями за незалежність України у XX столітті.

Російські банки можуть відключити від міжнародної системи SWIFT

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Російські банки в зв'язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці можуть відключити від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT. Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки". Волкер заявив, що США і їхні західні союзники розглядають ряд варіантів, щоб не допустити нових проявів "одностороннього контролю Росії в загальних водах Азовського моря".

За його словами, США хочуть вжити таких заходів, щоб вчинити тиск на РФ і "прийти до того моменту, коли Росія забажає провести переговори для вироблення рішення". Спецпредставник Держдепу додав, що "люди називають це "ядерною" опцією".

Командувач ВМС України запропонував обміняти себе на захоплених моряків

Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua)

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко пропонує обміняти себе на захоплених в Керченській протоці моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю Bild.

Зокрема, Воронченко заявив, що у нього "розривається серце", коли він бачить захоплених Росією українських моряків. Він також зазначив, що готовий відправитися в російську в'язницю, якщо президент РФ Володимир Путін звільнить їх.

"Я вдячний за те, що (канцлер Німеччини, - ред.) Меркель вже зробила для нас. Якщо зараз є шанс, і Путін готовий, я можу помінятися місцями (із захопленими моряками, - ред.) і відправитися до російської в'язниці", - додав він.

В Україну увірветься циклон

Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Народний синоптик Наталка Діденко попередила, що на початку наступного тижня в Україну увірветься циклон, який принесе з собою сніг, штормовий вітер та ожеледь. У середу циклон охопить майже всі регіони України, крім сходу країни.

"11-12 грудня з південного заходу Європи до нас увірветься циклон. Це атмосферний вихор разом з супутніми атмосферними фронтами істотно ускладнить погоду в більшості областей. У вівторок першими візьмуть на себе циклонний "удар" південна частина, центральні і східні області - передбачаються сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, штормовий вітер. Уточніть прогноз погоди при плануванні подорожі на автомобілі 11-12 грудня", - розповіла синоптик.

Порошенко опублікував пост про кота (фото)

Колаж РБК-Україна

Петро Порошенко показав першого "жителя" нового гуртожитку для українських військовослужбовців у Старичах Львівської області. Ним виявився кіт.

Зауважимо, що цей пост, який викликав шквал позитивних емоцій у користувачів соціальних мереж, президент опублікував особисто, адже допис промаркований "ПП" (свого часу екс-заступник глави АП Дмитро Шимків розповів, що коли на офіційній сторінці глави держави є позначка "ПП", це значить, що Порошенко особисто писав пост).

"Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший "мешканець" вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля", - написав президент.