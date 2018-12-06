Підсумки дня: 6 грудня

Фото: автор закону Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Верховна рада України припинила дію Договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року. Законопроект підтримали 277 нардепів.
У пояснювальній записці наголошується, що припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ звільняє нашу державу від будь-якого зобов'язання по його виконанню і не впливає на права, зобов'язання або правове становище України, що виникли в результаті виконання названого Договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.
Фото: прапор УПА (bylbashok.livejournal.com)
Верховна рада України прийняла за основу і в цілому зміни в законопроект №8519 про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті. Документ після кількох невдалих спроб підтримали 236 нардепів.
Згідно з законом, статус учасника бойових дій надається особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) "Поліська Січ", Української народної революційної армії (УНРА), озброєних підрозділів Організації українських націоналістів та у відповідності з законом "Про правовий статус і пам'яті борців за незалежність України у XX столітті" визнані борцями за незалежність України у XX столітті.
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)
Російські банки в зв'язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці можуть відключити від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT. Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки". Волкер заявив, що США і їхні західні союзники розглядають ряд варіантів, щоб не допустити нових проявів "одностороннього контролю Росії в загальних водах Азовського моря".
За його словами, США хочуть вжити таких заходів, щоб вчинити тиск на РФ і "прийти до того моменту, коли Росія забажає провести переговори для вироблення рішення". Спецпредставник Держдепу додав, що "люди називають це "ядерною" опцією".
Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко пропонує обміняти себе на захоплених в Керченській протоці моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю Bild.
Зокрема, Воронченко заявив, що у нього "розривається серце", коли він бачить захоплених Росією українських моряків. Він також зазначив, що готовий відправитися в російську в'язницю, якщо президент РФ Володимир Путін звільнить їх.
"Я вдячний за те, що (канцлер Німеччини, - ред.) Меркель вже зробила для нас. Якщо зараз є шанс, і Путін готовий, я можу помінятися місцями (із захопленими моряками, - ред.) і відправитися до російської в'язниці", - додав він.
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Народний синоптик Наталка Діденко попередила, що на початку наступного тижня в Україну увірветься циклон, який принесе з собою сніг, штормовий вітер та ожеледь. У середу циклон охопить майже всі регіони України, крім сходу країни.
"11-12 грудня з південного заходу Європи до нас увірветься циклон. Це атмосферний вихор разом з супутніми атмосферними фронтами істотно ускладнить погоду в більшості областей. У вівторок першими візьмуть на себе циклонний "удар" південна частина, центральні і східні області - передбачаються сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, штормовий вітер. Уточніть прогноз погоди при плануванні подорожі на автомобілі 11-12 грудня", - розповіла синоптик.
Колаж РБК-Україна
Петро Порошенко показав першого "жителя" нового гуртожитку для українських військовослужбовців у Старичах Львівської області. Ним виявився кіт.
Зауважимо, що цей пост, який викликав шквал позитивних емоцій у користувачів соціальних мереж, президент опублікував особисто, адже допис промаркований "ПП" (свого часу екс-заступник глави АП Дмитро Шимків розповів, що коли на офіційній сторінці глави держави є позначка "ПП", це значить, що Порошенко особисто писав пост).
"Це - перший пост про кота у моїй стрічці. А цей кіт - перший "мешканець" вже заселеного гуртожитку нового зразка для військових у Старичах, і вже святкує новосілля", - написав президент.