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Командувач ВМС України запропонував обміняти себе на захоплених моряків

Новини » Політика    06.12.2018 - 09:16
Командувач ВМС України запропонував обміняти себе на захоплених моряків
Фото: Ігор Воронченко (mil.gov.ua)

Воронченко пропонує РФ помінятися місцями з захопленими моряками

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко пропонує обміняти себе на захоплених в Керченській протоці моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю Bild.

Зокрема, Воронченко заявив, що у нього "розривається серце", коли він бачить захоплених Росією українських моряків. Він також зазначив, що готовий відправитися в російську в'язницю, якщо президент РФ Володимир Путін звільнить їх.

"Я вдячний за те, що (канцлер Німеччини, - ред.) Меркель вже зробила для нас. Якщо зараз є шанс, і Путін готовий, я можу помінятися місцями (із захопленими моряками, - ред.) і відправитися до російської в'язниці", - додав він.

Нагадаємо, раніше Росія пообіцяла допустити українських консулів до захоплених моряків. Крім того, московський омбудсмен Тетяна Потяєва поспілкувалася ними в "Матроській тиші" і зазначила, що поранені отримують необхідне лікування.

Вчора Кабінет міністрів прийняв рішення про виплату ще по 100 тис. гривень родинам моряків.

 

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