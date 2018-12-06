Російські банки можуть відключити від міжнародної системи SWIFT, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер назвав відключення банків РФ від міжнародної системи SWIFT мірою тиску на Росію

Російські банки в зв'язку з нападом РФ на українські кораблі в Керченській протоці можуть відключити від міжнародної системи передачі фінансової інформації SWIFT. Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер, передає РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Волкер заявив, що США і їхні західні союзники розглядають ряд варіантів, щоб не допустити нових проявів "одностороннього контролю Росії в загальних водах Азовського моря".

За його словами, США хочуть вжиття таких заходів, щоб чинити тиск на РФ і "прийти до такого моменту, коли Росія забажає провести переговори для вироблення рішення".

"Можливою мірою є відключення російських банків від міжнародної банківської мережі SWIFT, яка регулюється законами Бельгії і прискорює міжнародні транзакції, відправляючи платіжні доручення фінансових інститутів в різних країнах", - сказав він.

Спецпредставник Держдепу додав, що "люди називають це "ядерною" опцією". За його словами, зазначена міра "призведе до витрат для всіх учасників. Більшим витратам для Росії, але і більшим витратам для союзників. Зрештою, ми повинні зберігати можливість такого варіанту, тому що ми не можемо і далі дивитися, як Росія робить нові агресивні кроки щодо сусідів, такі як цей".

Нагадаємо, також одним із заходів тиску на РФ Волкер назвав заборону судам РФ з окупованого Криму або Азовського моря заходити в європейські порти.