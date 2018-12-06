Итоги дня: 6 декабря

Рада прекратила действие Договора о дружбе с РФ с 1 апреля 2019 года

Фото: автор закона Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Верховная рада Украины прекратила действие Договора о дружбе с Россией с 1 апреля 2019 года. Законопроект поддержали 277 нардепов.

В пояснительной записке подчеркивается, что прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает наше государство от любого обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, возникшие в результате выполнения названного Договора до прекращения его действия, согласно статье 70 Венской конвенции о праве международных договоров.

Рада предоставила воинам УПА статус участников боевых действий

Фото: флаг УПА (bylbashok.livejournal.com)

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом изменения в законопроект №8519 об усилении социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 236 нардепов.

Согласно закону, статус участника боевых действий предоставляется лицам, принимавшим участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений Организации украинских националистов и в соответствии с законом "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признанными борцами за независимость Украины в XX веке.

Российские банки могут отключить от международной системы SWIFT

Фото: Курт Волкер (РБК-Украина)

Российские банки в связи с нападением РФ на украинские корабли в Керченском проливе могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT. Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки". Волкер заявил, что США и их западные союзники рассматривают ряд вариантов, чтобы не допустить новых проявлений "одностороннего контроля России в общих водах Азовского моря".

По его словам, США хотят принять такие меры, чтобы оказать давление на РФ и "прийти к такому моменту, когда Россия пожелает провести переговоры для выработки решения". Спецпредставитель Госдепа добавил, что "люди называют это "ядерной" опцией".

Командующий ВМС Украины предложил обменять себя на захваченных моряков

Фото: Игорь Воронченко (mil.gov.ua)

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко предлагает обменять себя на захваченных в Керченском проливе моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью Bild.

В частности, Воронченко заявил, что у него "разрывается сердце", когда он видит захваченных Россией украинских моряков. Он также отметил, что готов отправиться в российскую тюрьму, если президент РФ Владимир Путин освободит их.

"Я благодарен за то, что (канцлер Германии, - ред.) Меркель уже сделала для нас. Если сейчас есть шанс, и Путин готов, я могу поменяться местами (с захваченными моряками, - ред.) и отправиться в российскую тюрьму", - добавил он.



В Украину ворвется циклон

Фото: Снег (Виталий Носач, РБК-Украина)

Народный синоптик предупредила, что в начале следующей недели в Украину ворвется циклон, который принесет с собой снег, штормовой ветер и гололед. В среду циклон охватит почти все регионы Украины, кроме востока страны.

"11-12 декабря с юго-запада Европы к нам ворвется циклон. Этот атмосферный вихрь вместе с сопутствующими атмосферными фронтами существенно усложнит погоду в большинстве областей. Во вторник первыми примут на себя циклонический "удар" южная часть, центральные и восточные области - предусматриваются сильные осадки, налипание мокрого снега, гололед, штормовой ветер. Уточните прогноз погоды при планировании путешествия на автомобиле 11-12 декабря", - рассказала синоптик.

Порошенко опубликовал пост про кота (фото)

Коллаж РБК-Украина

Петр Порошенко показал первого "жителя" нового общежития для украинских военнослужащих в Старичах Львовской области. Им оказался кот.

Заметим, что этот пост, который вызвал шквал положительных эмоций у пользователей социальных сетей, президент опубликовал лично, ведь сообщение промаркировано "ПП" (в свое время экс-заместитель главы АП Дмитрий Шимкив рассказал, что когда на официальной странице главы государства есть пометка "ПП", это значит, что Порошенко лично писал пост).

"Это - первый пост про кота в моей ленте. А этот кот - первый "житель" уже заселенного общежития нового образца для военных в Старичах, и уже празднует новоселье", - написал президент.