Рада припинила дію Договору про дружбу з РФ з 1 квітня 2019 року

Фото: автор закону Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

У пояснювальній записці наголошується, що закон не вчинить негативний вплив на ринкове середовище

Верховна рада України припинила дію Договору про дружбу з Росією з 1 квітня 2019 року. Законопроект №0206 підтримали 277 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці наголошується, що припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ звільняє нашу державу від будь-якого зобов'язання по його виконанню і не впливає на права, зобов'язання або правове становище України, що виникли в результаті виконання названого Договору до припинення його дії, відповідно до статті 70 Віденської конвенції про право міжнародних договорів.

"Припинити з 1 квітня 2019 року дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, вчиненого 31 травня 1997 року в Києві і ратифікованого Верховною радою України від 14 січня 1998 року", - йдеться у тексті закону.

Також у пояснювальній відзначається, що прийняття документа не вчинить негативний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави; розвиток регіонів; ринок праці; громадське здоров'я; екологію і навколишнє середовище; інші сфери суспільних відносин.

"Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, з огляду на його триваюче істотне порушення з боку РФ, і відповідно до статті 40 цього Договору дозволить належним чином і ефективно захистити національні інтереси України в міжнародних відносинах", - зазначено в записці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 3 грудня вніс у парламент законопроект №0206 про припинення дії договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що парламент повинен розглянути президентський законопроект про розірвання договору про дружбу з Росією у четвер, 6 грудня.

Додамо також, строк дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року. Для непродовження його дії до 30 вересня Україна повинна була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила РФ про розірвання договору про дружбу.