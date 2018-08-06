Підсумки дня: 6 серпня

Вибух біля аеропорту Болоньї: дві людини загинули, ще 67 постраждали

У Болоньї в результаті вибуху біля аеропорту одна людина загинула, ще 67 постраждали. Про це повідомляє Соггіеге di Вologna. Видання Вologna.repubblica.it повідомляє про двох загиблих. Повідомляється, що в результаті вибуху також було пошкоджено будинки та дороги. Стан 14 осіб оцінюється як важкий. Відзначимо, що серед постраждалих 13 правоохоронців. Зараз на місці події працюють пожежники і медики. Вибух стався після аварії на автомагістралі.

Суд заарештував підозрюваного у нападі на Гандзюк

Херсонський міський суд обрав підозрюваному в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це у Facebook повідомив прес-секретар генпрокуратури Андрій Лисенко. Рішення про арешт підозрюваного у нападі на Гандзюк суд прийняв сьогодні, 6 серпня. "Сьогодні, 6 серпня 2018 року, Херсонський міський суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк - тримання під вартою", - написав він.

Україна розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ

Україна розглядає питання припинення залізничного сполучення з Російською Федерацією. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Так, відповідаючи на питання щодо того, чи не планується збільшення кількості потягів за напрямком Львів-Москва, Омелян заявив про плани щодо закриття залізничного сполучення з РФ. "Ми розглядаємо зараз закриття сполучення залізничного з Москвою", - сказав він.

У Кіровоградській області повітряну кулю з людьми відірвало від кріплень (відео)

В Кіровоградській області, під час святкування Дня міста Знам'янка, повітряну кулю з пасажирами відірвало від кріплень і занесло на верхівки дерев. Інцидент стався напередодні увечері 5 серпня на міському стадіоні міста Знам'янка."Поривом вітру відірвало повітряну кулю від кріплень і занесло на верхівки дерев разом з людьми. Незважаючи на штормове попередження, підприємець знехтував безпекою і запустив аеростат", - розповів очевидець.

Водорості в Дніпрі: риба гине, а купатися небезпечно для здоров'я

Вчені пояснили, чому цвіте Дніпро і як це небезпечно для навколишнього середовища. Через високу температурк у водах Дніпра, синьо-зелені водорості, які викликають цвітіння, розмножуються дуже швидко. Як повідомляють експерти, ці водорості являють серйозну небезпеку для водойм і їх мешканців. Основними причинами такого цвітіння вчені називають глобальне потепління на планеті, а також неконтрольоване споживання фосфатних миючих засобів і азотних добрив.