Суд арештував підозрюваного у нападі на Гандзюк

Новини Надзвичайні події 06.08.2018 - 15:45
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Напад на Гандзюк стався 31 липня в Херсоні

Херсонський міський суд обрав підозрюваному в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це у Facebook повідомив прес-секретар генпрокуратури Андрій Лисенко.

Рішення про арешт підозрюваного у нападі на Гандзюк суд прийняв сьогодні, 6 серпня.

"Сьогодні, 6 серпня 2018 року, Херсонський міський суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк - тримання під вартою", - написав він.

Суд арештував підозрюваного у нападі на Гандзюк

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