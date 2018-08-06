Суд арештував підозрюваного у нападі на Гандзюк

Напад на Гандзюк стався 31 липня в Херсоні

Херсонський міський суд обрав підозрюваному в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це у Facebook повідомив прес-секретар генпрокуратури Андрій Лисенко.

Рішення про арешт підозрюваного у нападі на Гандзюк суд прийняв сьогодні, 6 серпня.

"Сьогодні, 6 серпня 2018 року, Херсонський міський суд обрав міру запобіжного заходу для підозрюваного в замаху на вбивство керуючої справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк - тримання під вартою", - написав він.