Вибух біля аеропорту Болоньї: дві людини загинули, ще 67 постраждали

Стан 14 осіб оцінюється як важкий

У Болоньї в результаті вибуху біля аеропорту одна людина загинула, ще 67 постраждали. Про це повідомляє Соггіеге di Вologna.

Видання Вologna.repubblica.it повідомляє про двох загиблих.

Повідомляється, що в результаті вибуху також було пошкоджено будинки та дороги. Стан 14 осіб оцінюється як важкий. Відзначимо, що серед постраждалих 13 правоохоронців.

Зараз на місці події працюють пожежники і медики.

Нагадаємо, вибух стався після аварії на автомагістралі. За даними поліції і свідків, у ДТП потрапила цистерна з паливом. Також повідомляється, що дороги навколо місця вибуху закриті.

Центр з координації інформації про безпеку на дорогах повідомляє, що інцидент пов'язаний з бензовозом.

Зазначимо, що автомагістраль, де стався вибух, закрита в обох напрямках. Крім того, порушено рух не тільки на шосе, але і в районі Борго Панігале. При цьому територію аеропорту аварія не торкнулася. Повітряний рух здійснюється в штатному режимі.