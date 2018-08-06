Итоги дня: 6 августа

Взрыв возле аэропорта Болоньи: два человека погибли, еще 67 пострадали

В Болоньи в результате взрыва возле аэропорта один человек погиб, еще 67 пострадали. Об этом сообщает Сorriere di Вologna. Издание Вologna.repubblica.it сообщает о двух погибших. Сообщается, что в результате взрыва также были повреждены дома и дороги. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое. Отметим, что среди пострадавших 13 правоохранителей. Сейчас на месте происшествия работают пожарные и медики. Взрыв произошел после аварии на автомагистрали.

Суд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк

Херсонский городской суд избрал подозреваемому в покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры Андрей Лысенко. Решение об аресте подозреваемого в нападении на Гандзюк суд принял сегодня, 6 августа. "Сегодня, 6 августа 2018 года, Херсонский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемого в покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк - содержание под стражей", - написал он.

Украина рассматривает вопрос прекращения ж/д сообщения с РФ

Украина рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Так, отвечая на вопрос относительно того, не планируется ли увеличение количества поездов по направлению Львов-Москва, Омелян заявил о планах по закрытию железнодорожного сообщения с РФ. "Мы рассматриваем сейчас закрытие железнодорожного сообщения с Москвой", - сказал он.

В Кировоградской области воздушный шар с людьми оторвало от креплений (видео)

В Кировоградской области, во время празднования Дня города Знаменка, воздушный шар с пассажирами оторвало от креплений и занесло на верхушки деревьев. Инцидент произошел накануне вечером, на городском стадионе города Знаменка. "Порывом ветра оторвало воздушный шар от креплений и занесло на верхушки деревьев вместе с людьми. Несмотря на штормовое предупреждение, предприниматель пренебрег безопасностью и запустил аэростат", - рассказал очевидец.

Водоросли в Днепре: рыба гибнет, а купаться опасно для здоровья

Ученые объяснили, почему цветет Днепр и как это опасно для окружающей среды. Из-за высокой температуры в водах Днепра, сине-зеленые водоросли, которые вызывают цветение, размножаются очень быстро. Как сообщают эксперты, эти водоросли представляют серьезную опасность для водоемов и их обитателей. Основными причинами такого цветения ученые называют глобальное потепление на планете, а также неконтролируемое потребление фосфатных моющих средств и азотных удобрений.