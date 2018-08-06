Возле аэропорта Болоньи произошел взрыв

По словам свидетелей, взрыв произошел после того, как цистерна с топливом попала в аварию

В Италии произошел взрыв в районе аэропорта Болоньи, на данный момент информации о жертвах нет. Об этом сообщает Metro.

Сообщается, что взрыв произошел после аварии на автомагистрали и последующего пожара. По данным полиции и свидетелей, в ДТП попала цистерна с топливом. Также сообщается, что дороги вокруг места взрыва закрыты, на данный момент информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, 5 мая РБК-Украина сообщало, что в результате атаки террориста-смертника на востоке Афганистана погибли трое военных, которые были членами миссии НАТО. Как сообщает телеканал Tolo News, смертник подорвался в автомобиле возле конвоя иностранных войск в провинции Парван. Кроме того, в результате взрыва был также ранен еще один член миссии "Решительная поддержка" и двое афганских военных. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Отметим, "Решительная поддержка" - миссия НАТО по обучению и оказанию помощи правительственным силам Афганистана. Начала свою деятельность 1 января 2015 года, участие в миссии принимают также украинские военные.