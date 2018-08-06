Україна розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ, - Омелян

Україна не планує збільшувати число поїздів у напрямку Львів-Москва

Україна розглядає питання припинення залізничного сполучення з Російською Федерацією (РФ). Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у "Сніданку з 1+1".

Так, відповідаючи на питання щодо того, чи не планується збільшення кількості потягів за напрямком Львів-Москва, Омелян заявив про плани щодо закриття залізничного сполучення з РФ.

"Ми розглядаємо зараз закриття сполучення залізничного з Москвою", - сказав він.

Нагадаємо, 25 жовтня 2015 року Україна повністю припинила авіасполучення з Росією. А в інтерв'ю РБК-Україна Омелян заявляв, що авіасполучення з Російською Федерацією, яке на даний момент не здійснюється, буде відновлено тільки після повернення всіх українських територій, захоплених РФ.

Крім того, Омелян заявляв про плани України в судовому порядку стягнути штраф з авіакомпаній РФ, що здійснюють польоти в окупований Крим.

Відзначимо, в січні 2017 року російський "Аерофлот" запустив щоденні авіарейси з Сочі в анексований Крим.