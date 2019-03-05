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Підсумки дня: 5 березня

Новини » Інше    05.03.2019 - 18:57

Підсумки дня: 5 березня

• Нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті

• У Генеральній прокуратурі (ГПУ) заявили, що вбитий власник ювелірного заводу Сергій Кисельов не причетний до справи "діамантових прокурорів"

• Найближчим часом лічильники тепла за рахунок НАК "Нафтогаз України" мають бути встановлені у всіх споживачів

• Погрози президента РФ Володимира Путіна після виходу США з ракетного договору слід сприймати цілком серйозно, заявив колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Маллен. 

• Загиблого в Иловайському котлі військового Руслана Дейнеку змогли нарешті опізнати і передати родичам

• Володимир Гройсман пригрозив колегам "примусовим лікуванням від телефону"

• Засновник американської компанії Amazon Джефф Безос за версією журналу Forbes залишився на першій позиції в рейтингу найбагатших людей планети

• Визнана столиця моди сьогодні, 5 березня, тужить — будинок Chanel представив публіці останню колекцію Карла Лагерфельда, створену легендарним кутюр'є для модного дому Chanel

• Що змінить "мовний закон" і чи справді він означатиме примусову українізацію? Читайте

 

 

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