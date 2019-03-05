Адмірал США назвав Путіна найнебезпечнішою людиною на планеті

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Маллен впевнений, що Путін небезпечний через наявність російської стратегічної ядерної зброї на європейському континенті

Погрози президента РФ Володимира Путіна після виходу США з ракетного договору слід сприймати цілком серйозно. Про це заявив колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Маллен, повідомляє Fox Business News.

За його словами, Путін найнебезпечніша людина на планеті і його погрози після виходу з ракетного договору цілком серйозні. Маллен впевнений, що Путін небезпечний за наявності російської стратегічної ядерної зброї на європейському континенті, що підвищує ризики використання такого озброєння для всіх.

"Я думаю, що президент Путін - найнебезпечніша людина на планеті", - заявив він.

Нагадаємо, 4 березня 2019 року Путін підписав указ про призупинення ракетного договору. На початку лютого на сайті Державного департаменту США було опубліковано офіційну заяву про намір США вийти з договору про ракети.

Європейський парламент засудив порушення Росією договору про обмеження ракет малої і середньої дальності. У ЄП закликали Росію повернутися до повного виконання зобов'язань за договором. Також генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс не має наміру втягуватися в нову гонку озброєнь і розміщувати нові ядерні ракети в ЄС у відповідь на порушення РФ ракетного договору.