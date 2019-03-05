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Forbes назвав ім'я найбагатшої людини планети

Новини » Економіка    05.03.2019 - 06:02
Forbes назвав ім'я найбагатшої людини планети
Фото: Джефф Безос (twitter.com/GolosAmeriki)

За рік статки Джеффа Безоса зросла на 19 мільярдів

Засновник американської компанії Amazon Джефф Безос за версією журналу Forbes залишився на першій позиції в рейтингу найбагатших людей планети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.

За даними журналу, статки Джеффа Безоса зросли за рік на 19 мільярдів доларів і складають на сьогодні 131 мільярд доларів.

У минулому році Безос став першим, хто очолив список мільярдерів Forbes з чисти капіталом 100 млрд доларів і більше. Хоча акції Amazon впали зі свого піку в 2 012 доларів за акцію в серпні, вони все ще коштують більше, ніж рік тому.

"Велике питання зараз полягає в тому, чи зможе він утримати своє величезне багатство після новин про своє майбутнє розлучення. 9 січня він оголосив у Твіттері, що він і його дружина Маккензі планують розлучитися після 25 років шлюбу", - відзначає журнал.

Нагадаємо, за підсумками 2018 року американська компанія Amazon наростила чистий прибуток у три рази - до 10,1 млрд доларів. У порівнянні з 2017 роком річна чистий прибуток збільшився більш ніж у три рази - тоді прибуток склав 3 млрд доларів.

На початку 2019 року Amazon вперше стала найдорожчою публічною компанією в світі - її ринкова капіталізація становить 797 мільярдів доларів.

 

Amazon за рік утричі наростив чистий прибуток Компанія Amazon стала найдорожчою публічною компанією у світі
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