Гройсман вимагає від НАК почати безкоштовну установку лічильників

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Лічильники тепла мають встановити всім споживачам

Найближчим часом лічильники тепла за рахунок НАК "Нафтогаз України" мають бути встановлені у всіх споживачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана на селекторній нараді щодо ціни на газ і тарифів на тепло.

Зокрема, Гройсман вимагає від місцевої влади і "Нафтогазу" почати кампанію з безкоштовного встановлення лічильників для громадян

"Головний пріоритет - забезпечити 100% обліку тепла", - додав Гройсман.

Він також зазначив, що на сьогодні 80% жителів України мають лічильники тепла.

"По газу. Близько 3-х млн. лічильників зараз відсутні в країні. Коли немає лічильників - можуть бути маніпуляції... Хочу отримати конкретний план від мерів міст, голів ОДА, коли людям будуть безкоштовно встановлені лічильники. Те ж вимагаю від "Нафтогазу", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, в кінці січня Гройсман заявив, що "Нафтогаз" забезпечить українців безкоштовними лічильниками газу.

За словами міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5 млрд гривень.