Прощай, легенда: у Парижі представили останню колекцію Карла Лагерфельда для Chanel

Довгоочікуваний показ Chanel відвідали відомі супермоделі і дизайнери
Визнана столиця моди сьогодні, 5 березня, тужить — будинок Chanel представив публіці останню колекцію Карла Лагерфельда, створену легендарним кутюр'є для модного дому Chanel. Нагадаємо, що Лагерфельд помер на 86-му році життя 19 лютого. З всесвітньо відомим дизайнером попрощалися імениті моделі та дизайнери, зазначивши, що він "вічно буде жити в їхніх серцях". Перед смертю кутюр'є встиг створити колекцію сезону осінь-зима 2019/20, яка і була представлена на паризькому подіумі.
На подіумі блищала муза Лагерфельда – модель Кара Делевінь. Також приємним сюрпризом показу став вихід актриси Пенелопи Крус (посол будинку моди Chanel з літа 2018 року). 44-річна актриса вийшла у повітряній білосніжній сукні з пухнастою спідницею і верхом, декорованим оборками. В руках Пенелопа тримала білу троянду. Доповнював образ широкий пояс, що підкреслює тонку талію Крус. А також романтична зачіска з великими локонами.
Пенелопа Крус на показі Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)
Муза Лагерфельда – модель Кара Делевінь (фото: instagram.com/fashiontomax)
Також на подіум сяяли інші імениті моделі: 17-річна Кайя Гербер (донька супермоделі Сінді Кроуфорд), Адут Акеч, Вітторія Черетти, Ріанна ван Ромпей та інші.
Кайя Гербер на показі Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)
Вітторія Черетти на показі Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)
Ріанна ван Ромпей на показі Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)
У фіналі довгоочікуваного показу моделі та гості заходу (Крістен Стюарт, Люпіта Ніонго, Клаудія Шиффер, Наомі Кемпбелл та інші) вшанували пам'ять Карла Лагерфельда хвилиною мовчання. В якості саундтреку для фіналу шоу була обрана пісня Девіда Боуї Heroes.
Показ Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)
Нагадаємо, раніше 48-річна Наомі Кемпбелл вразила стильним чином на показі Valentino.
Також ми писали, що Наталя Водянова, Опра Вінфрі, Карлі Клосс, Даутцен Крус відвідали показ Stella McCartney в Парижі.