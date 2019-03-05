Прощай, легенда: у Парижі представили останню колекцію Карла Лагерфельда для Chanel

Пенелопа Крус і Адут Акеч на показі Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)

Довгоочікуваний показ Chanel відвідали відомі супермоделі і дизайнери

Визнана столиця моди сьогодні, 5 березня, тужить — будинок Chanel представив публіці останню колекцію Карла Лагерфельда, створену легендарним кутюр'є для модного дому Chanel. Нагадаємо, що Лагерфельд помер на 86-му році життя 19 лютого. З всесвітньо відомим дизайнером попрощалися імениті моделі та дизайнери, зазначивши, що він "вічно буде жити в їхніх серцях". Перед смертю кутюр'є встиг створити колекцію сезону осінь-зима 2019/20, яка і була представлена на паризькому подіумі.

На подіумі блищала муза Лагерфельда – модель Кара Делевінь. Також приємним сюрпризом показу став вихід актриси Пенелопи Крус (посол будинку моди Chanel з літа 2018 року). 44-річна актриса вийшла у повітряній білосніжній сукні з пухнастою спідницею і верхом, декорованим оборками. В руках Пенелопа тримала білу троянду. Доповнював образ широкий пояс, що підкреслює тонку талію Крус. А також романтична зачіска з великими локонами.

Пенелопа Крус на показі Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)

Муза Лагерфельда – модель Кара Делевінь (фото: instagram.com/fashiontomax)

Також на подіум сяяли інші імениті моделі: 17-річна Кайя Гербер (донька супермоделі Сінді Кроуфорд), Адут Акеч, Вітторія Черетти, Ріанна ван Ромпей та інші.

Кайя Гербер на показі Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)

Вітторія Черетти на показі Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)

Ріанна ван Ромпей на показі Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)

У фіналі довгоочікуваного показу моделі та гості заходу (Крістен Стюарт, Люпіта Ніонго, Клаудія Шиффер, Наомі Кемпбелл та інші) вшанували пам'ять Карла Лагерфельда хвилиною мовчання. В якості саундтреку для фіналу шоу була обрана пісня Девіда Боуї Heroes.

Показ Chanel (фото: instagram.com/fashiontomax)

Нагадаємо, раніше 48-річна Наомі Кемпбелл вразила стильним чином на показі Valentino.

Також ми писали, що Наталя Водянова, Опра Вінфрі, Карлі Клосс, Даутцен Крус відвідали показ Stella McCartney в Парижі.