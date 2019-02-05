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Підсумки дня: 5 лютого

Новини » Інше    05.02.2019 - 18:07

Підсумки дня: 5 лютого

•Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

•Екс-президент України Віктор Янукович, якого засуджено в Україні на 13 років в'язниці, дасть прес-конференцію в Москві 6 лютого

•ГПУ відкрила проти Медведчука справу за підозрою у держзраді та сепаратизмі

•Білорусь збільшить чисельність прикордонників на українській ділянці державного кордону, створивши на цьому напрямку спеціальні маневрові групи

•Одного зі зниклих рибалок на Дніпрі в смт Козин Київської області знайдено мертвим

•На півночі Алжиру 4 лютого пройшли сильні снігопади і істотно знизилася температура повітря, що зовсім не властиво цій місцевості

•Підняття рівня Світового океану внаслідок глобального потепління призведе до масштабних наслідків для нашої планети. У прогнозованій зоні затоплення в нашій країні - 590 населених пунктів

•37-річна Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон відвідала дві початкові школи в Лондоні, де поспілкувалась з малюками та працівниками навчальних закладів. При цьому герцогіня продемонструвала яскравий весняний образ

 

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