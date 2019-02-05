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Янукович дасть прес-конференцію в Москві

Новини » Політика    05.02.2019 - 14:45
Янукович дасть прес-конференцію в Москві
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Адвокат екс-президента заявив, що "можливо, будуть і сюрпризи"

Екс-президент України Віктор Янукович, якого засуджено в Україні на 13 років в'язниці, дасть прес-конференцію в Москві 6 лютого. Про це заявив його адвокат Олександр Горошинський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

За словами адвоката, Янукович говоритиме про вирок, винесений Оболонським судом Києва. Він також додав, що "можливо, будуть і сюрпризи".

"Треба дати оцінку цьому "бєспрєдєлу", - заявив він.

Прес-конференція, ймовірно, відбудеться о 14 годині, утім поки що невідомо, за часом Києва чи Москви.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва 24 січня визнав екс-президента Віктора Януковича винним у державній зраді. Суд обрав йому покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Рішення вступає в силу після апеляційного оскарження, якщо воно буде подане протягом 30 днів. Крім того, Янукович повинен компенсувати судові витрати в розмірі 98 551, 20 гривень.

Після цього захист Януковича заявив, що подасть апеляцію на вирок, за яким екс-президента засуджено на 13 років в'язниці. Адвокат Януковича Олександр Горошинський також назвав винесений Януковичу вирок політичним переслідуванням.

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