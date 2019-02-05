Білорусь посилить охорону кордону з Україною

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У Білорусі відзначили, що в минулому році на українському напрямку було виставлено "новий підрозділ - прикордонний пост "Наровля"

Білорусь збільшить чисельність прикордонників на українській ділянці державного кордону, створивши на цьому напрямку спеціальні маневрові групи. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного прикордонного комітету.

"Пріоритетне завдання - поетапне посилення кордону. Воно полягає у збільшенні чисельності прикордонників та інженерного обладнання кордону, передусім на південних рубежах (на кордоні з Україною, - ред.)", - йдеться в повідомленні.

У комітеті нагадали, що в минулому році було виставлено "новий підрозділ - прикордонний пост "Наровля", ще ряд підрозділів зазнав серйозні якісні перетворення як по штатній чисельності, так і за технічним оснащенням".

У комітеті заявили, що в нинішньому році почнеться "активна робота на територіях, що зазнали радіаційного зараження". Охорона кордону тут буде вестися дистанційним способом з використанням технічних засобів.

"На ці цілі спрямовано проект міжнародної технічної допомоги, в рамках якого планується розгорнути сучасні технічні засоби охорони кордону для віддаленого контролю забрудненої території", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що для Білорусі 2019 і 2020 роки будуть непростими.

До цього Лукашенко, коментуючи ідею злиття з Росією, заявив, що союз Білорусі та Росії може розвиватися тільки на рівноправній основі.