Соковита зелень: Кейт Міддлтон захопила яскравим весняним образом

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня поспілкувалася з учнями початкових шкіл Лондона

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон зробила черговий офіційний візит, продемонструвавши при цьому яскравий весняний образ. 37-річна герцогиня Кембриджська відвідала дві початкові школи в Лондоні, де поспілкувалась з малюками та працівниками навчальних закладів.

Цей тиждень у Великобританії було оголошено тижнем дитячого психічного здоров'я, саме тому Кейт побувала в Lavender Primary School і Alperton Community School.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Для виходу в світ герцогиня вибрала сукню від англійського бренду Eponine насиченого зеленого кольору, а також чорні ботильйони на шнурівці від L. K. Bennett вартістю 390 доларів.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Доповнила образ Міддлтон чорними колготками і своєю улюбленою прикрасою - кільцем принцеси Діани з сапфіра і діамантів, а також золотими сережками і маленьким клатчем.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

Як завжди, Кейт багато посміхалася і з задоволенням поспілкувалася з маленькими учнями шкіл, а також отримала від них зворушливі подарунки.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Як мама трьох дітей, її дуже хвилює питання здоров'я і благополуччя молодого покоління.

Фото: (twitter.com/kensingtonroyal)

Крім того, герцогиня також зустрілася з Андрією Зафіракою - першою вчителькою з Великобританії, яка виграла приз "Кращий вчитель світу".

With Year 2 Teacher Ms Monk The Duchess of Cambridge joins pupils sharing objects which represent something that makes them feel good...#ChildrensMentalHealthWeek pic.twitter.com/m5fbFHYb11 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) February 5, 2019

Відео: (twitter.com/kensingtonroyal)

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон разом з чоловіком принцом Вільямом відвідала шотландське місто Данді. Для візиту герцогиня вибрала стильне пальто в зелено-синю клітку від Alexander McQueen, яке вперше було помічено на ній сім років тому.

Ми також писали про те, що Кейт Міддлтон захопила яскравим образом в Королівській опері. 37-річна герцогиня блищала в пурпурно-фіолетовому костюмі з жакета та спідниці від Oscar de la Renta і чорних туфлях на підборах.

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Суперечливі образи Кейт Міддлтон (фото: РБК-Україна)