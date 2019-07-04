Коломойський: росіяни на Донбасі виконують інтернаціональний обов'язок

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Також Коломойський заявив, що в Україну приїхали "виконувати інтернаціональний обов'язок" із Західної Європи і США

Мільярдер Ігор Коломойський заявив, що росіяни на тимчасово окупованому Донбасі виконують інтернаціональний обов'язок. Про це він заявив в інтерв'ю журналу "Новое время".

Коломойський визнав наявність на Донбасі не тільки російської техніки, але і російських військових.

"Ми говоримо, що російські військові присутні на Донбасі. Це факт. Вони, правда, переодягнені в відпускників або когось. У ДНР-ЛНР 1-2-й корпус, у всякому разі, те, що стосується офіцерського складу, то 100% там багато російських військовослужбовців, які поїхали в „відпустку“ або в „відрядження", - виконувати інтернаціональний обов'язок. ... І не робіть з цього катастрофу, - це нормальне явище", - сказав він.

Також олігарх додав, що в Україну приїхали "виконувати інтернаціональний обов'язок" із Західної Європи і США, не уточнивши, що саме має на увазі.

Нагадаємо, Коломойський назвав війну на Донбасі внутрішнім конфліктом. Коломойський стверджує, що конфлікт на Донбасі "ніким не інспірований, ніякої Росією", при цьому він визнає, що там є російська техніка.

Зазначимо, що про цивільний конфлікт на Донбасі Коломойський заявляв не перший раз .Так, у интевью DW він заявив: ""Сьогодні я можу назвати його сміливо громадянським конфліктом тільки по одному характерному ознакою, тому що з обох сторін беруть участь громадяни України. Так, з одного боку, він повністю підтримується Російською Федерацією...З іншого боку, вона може і хотіла б завершити всю цю історію...але є безліч проблем, чому вона не може цього зробити".