ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Долар на міжбанку тримається нижче психологічної позначки

Новини » Фінанси    04.07.2019 - 10:40
Долар на міжбанку тримається нижче психологічної позначки
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує дешевше 26 грн

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 липня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу залишився на рівні 25,95 гривень за долар, курс купівлі - 25,92 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки до 29,27 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 25,9200 - 25,9500 грн/долар, євро 29,2403 - 29,2716 грн/євро, російський рубль 0,4084 - 0,4093 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     25,9200    25,9500

EUR/UAH     29,2403    29,2716

RUB/UAH     0,4084      0,4093

Долар на міжбанку тримається нижче психологічної позначки

Нагадаємо, 3 липня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,9200 - 25,9500 грн/долар, євро 29,2714 - 29,3027 грн/євро, російський рубль 0,4075 - 0,4081 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 липня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,04 грн/долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 липня встановлено на такому рівні: 2604,4841 гривень за 100 доларів (-13,4192 гривень).

Курс долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки НБУ знизив офіційний курс долара
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся