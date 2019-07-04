Путін назвав умови для діалогу з Зеленським

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Президент РФ зажадав від Зеленського "виконання передвиборних обіцянок"

Президент Росії Володимир Путін назвав умови "конструктивних переговорів" з президентом України Володимиром Зеленським. Про це сказав Путін в інтерв'ю Corriere della Sera, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Одна з умов - "Зеленський повинен виконати свої передвиборні обіцянки".

"Діалог можливий, якщо Зеленський почне виконувати свої передвиборчі обіцянки, включаючи встановлення прямих контактів з власними співвітчизниками в Донбасі, переставши називати їх сепаратистами", - заявив Путін.

Нагадаємо, кілька днів тому прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив про можливості зустрічі Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Путін не відкидає контактів апріорі, проте "спочатку йому треба зрозуміти політику і стратегічну лінію Зеленського". При цьому, за словами Пєскова, Росію цікавлять конкретні домовленості, які будуть досягнуті.

Раніше секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що зустріч президентів України і Росії, Володимира Зеленського і Володимира Путіна, можлива. За його словами, їх зустріч може бути недоцільна через більшого досвіду таких зустрічей у Путіна.

Раніше Зеленський звернувся до президента Росії Володимиру Путіну через українських моряків.