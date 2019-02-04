Підсумки дня: 4 лютого

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•Країни Європейського союзу визнали венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни

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