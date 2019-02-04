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Країни Євросоюзу визнали Гуайдо президентом Венесуели

Новини » Політика    04.02.2019 - 12:29
Країни Євросоюзу визнали Гуайдо президентом Венесуели
Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

У ЄС закликали Гуайдо забезпечити прозорі президентські вибори

Країни Європейського союзу визнали венесуельського опозиціонера Хуана Гуайдо тимчасовим президентом країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що про рішення визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели оголосили міністри закордонних справ Великобританії, Іспанії, Франції та Швеції. Вони також закликали провести дострокові президентські вибори.

"Ніколас Мадуро не призначив президентські вибори протягом восьмиденного періоду, який ми визначили. Тому Великобританія разом з європейськими союзниками визнає Хуана Гуайдо тимчасовим конституційним президентом до проведення чесних виборів. Сподіваємося, це наблизить нас до завершення гуманітарної кризи", - написав глава МЗС Британії Джеремі Хант у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Венесуели Ніколас Мадуро відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори.

"Вони намагаються загнати нас в кут з ультиматумами, щоб вивести нас у крайню ситуацію конфронтації", - заявив Мадуро.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю заявив, що Вашингтон розглядає відправку своїх солдатів на територію Венесуели як один з варіантів вирішення кризи.

 

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