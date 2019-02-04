У ОРДЛО посилили пропускний режим, - розвідка

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За даними розвідки, бойовики намагаються перешкодити відтоку чоловіків

В окупованих районах Донбасу посилили пропускний режим, щоб не допустити відтоку чоловіків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифинг представника Міноборони Олександра Мотузяника.

Він зазначив, що, за даними української розвідки, в ОРДЛО розгорнулася кампанія для підвищення мобілізаційного потенціалу за рахунок місцевого населення. Зокрема, місцевих жителів залякують "фізичним знищенням Донбасу" українською владою. У той же час ці заходи призводять до зворотної реакції, яка полягає в масовому виїзді з окупованих територій.

"У відповідь російською стороною посилено пропускний режим з метою недопущення відтоку мобілізаційних ресурсів (осіб чоловічої статі) з т. зв. "ДНР/ЛНР". У зв'язку з важкими умовами перетину лінії розмежування на одному з контрольно-пропускних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) на території т. н. "ЛНР" померли троє чоловіків", - додав Мотузяник.

Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ підтвердила смерть чоловіка поблизу Станиці Луганської. За даними спостерігачів, 68-річний чоловік помер біля пункту обігріву.

Відзначимо, раніше також повідомлялося, що доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових.