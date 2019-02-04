У Дніпрі підпалили кав'ярню з відвідувачами

Фото: пожежа в кав'ярні (dp.dsns.gov.ua)

В результаті пожежі постраждали дві людини

На Соборній площі Дніпра вчора, 3 лютого, підпалили кав'ярню з відвідувачами, в результаті чого постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора ввечері надійшло повідомлення про пожежу в кав'ярні на Соборній площі. На місці вогнеборці встановили, що займання виникло у приміщенні кафе, яке розташоване на першому поверсі триповерхового будинку. Вогонь пошкодив дерев'яне крісло і стілець.

В результаті пожежі отримали опіки власниця кафе та відвідувачка закладу. Постраждалих госпіталізували до опікового відділення міської лікарні. Причина пожежі встановлюється.

У той же час, як повідомляють місцеві ЗМІ, невідомі закинули в кав'ярню Heisenberg горючу суміш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівному сталася пожежа в ресторані "Istanbul". Про постраждалих в результаті інциденту не повідомлялося.

Відзначимо, за перший місяць 2019 року на пожежах в Україні загинуло 275 осіб. Всього за місяць було зафіксовано 3 957 пожеж, більше 2,7 тисячі випадків сталися в будинках. Головною причиною пожежі рятувальники називають недбалість у поводженні з вогнем.