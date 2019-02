У Дніпрі підпалили кав'ярню з відвідувачами

Сегодня, около 20:11 в кофейню Heisenberg, в которой был на тот момент полный зал людей - забросили коктейль Молотова!!! Ублюдки!!! #vitosdnepr #vitosdneprlive #молотов #поджог #кофейня #огонь #пожар #покушение

A post shared by Санжаков Виталий (@vitosdnepr) on Feb 3, 2019 at 5:01pm PST