Порошенко схвалив продовження мораторію на продаж землі

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мораторій на відчуження сільськогосподарських земель продовжено до 2020 року

Президент Петро Порошенко 4 лютого підписав законопроект №9355-5 "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України про продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Згідно з документом, мораторій на відчуження сільськогосподарських земель продовжено до 2020 року.

"У пунктах 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України (Відомості Верховної ради України, 2002 р, № 3-4, ст. 27) цифри "2019" замінити цифрами "2020", - свідчить текст закону.

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Законом доручається Кабінету міністрів України до 1 березня 2019 року розробити і внести на розгляд парламенту проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, Рада схвалила продовження мораторію на продаж землі 20 грудня 2018 року. За документ проголосував 231 парламентар.

Як писало РБК-Україна, в кінці січня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонувало Порошенку застосувати право вето до закону. МЕРТ аргументував свою позицію щодо закону тим, що мораторій порушує конституційне право громадян країни володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, що підтвердив Європейський суд з прав людини.

Додамо, спікер Верховної ради Андрій Парубій підкреслював, що 2019 рік є заключним для продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.