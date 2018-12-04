РФ зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (УНІАН)фото (facebook.com)

Українська сторона вимагає негайного звільнення 24 військовополонених моряків

Росія знову зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів, запропоновану українською стороною на 27 грудня 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook першого заступника голови Верховної ради України, представника України в робочій підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірини Геращенко.

Геращенко відзначила, що сьогодні відбулось 100 засідання ТКГ і робочих груп. Вона додала, що українська сторона вимагає негайного звільнення 24 військовополонених моряків, утримуваних на Росії, без всяких передумов.

"На них (військовополонених, ред.) розповсюджуються дії Женевських конвенцій, військовополонених не можна судити і ми вимагаємо їх негайного звільнення без передумов, без всяких обмінів", - заявила вона.

Також Геращенко додала, що російська сторона сьогодні вкотре зірвала пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів.

Зазначимо, українська сторона в Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи звернулася з вимогою до представників Росії надати відповідь на пропозицію з обміну ув'язненими.

За її словами, в Гуманітарній групі українську сторону представляють представники Служба безпеки та Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, які мають всі відповідні директиви і мандат вести повноцінні переговори про звільнення заручників і політв'язнів.

Раніше Геращенко повідомила про кількох зривах процесу звільнення українських військових з полону в цьому році.

Зазначимо, що за словами українського омбудсмена Людмили Денисової, статус українських моряків як військовополонених передбачає "особливу" модель звільнення. Зокрема, їх можна обмінювати на злочинців.