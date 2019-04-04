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Підсумки дня: 4 квітня

Новини » Інше    04.04.2019 - 19:32

Підсумки дня: 4 квітня

• Діючий президент України Петро Порошенко прийняв виклик кандидата у президенти Володимира Зеленського щодо проведення дебатів на стадіоні НСК "Олімпійський". Дебати Зеленського і Порошенка: головне

• ЦВК опублікував дані 100% протоколів виборів президента. Відповідні дані оприлюднено на табло Центрвиборчкому через інформаційно-аналітичну систему "Вибори"

• Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату просить Вселенського патріарха Варфоломія відкликати томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ)

• Помер Георгій Данелія - відомий радянський кінорежисер. Йому було 88 років

• Ціни на газ для споживачів України швидше за все, залишаться на поточному рівні і не будуть підніматися до кінця року

• На півдні Одеської області сьогодні 4 квітня були успішно проведені випробування нових українських ракет, зокрема контрольні пуски ракетних комплексів "Вільха М"

• Погода в Україні у п'ятницю, 5 квітня, буде сприятливою не у всіх областях країни. Місцями українців засмутять дощі та сильний вітер

Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
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