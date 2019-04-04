ЦВК опублікував дані 100% протоколів виборів президента

Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Результати виборів 2019 показали впевнене лідерство Зеленського

Результати виборів 2019 показали впевнене лідерство Володимира Зеленського за даними підрахунку 100% протоколів. Відповідні дані оприлюднено на табло Центрвиборчкому через інформаційно-аналітичну систему "Вибори", передає кореспондент РБК-Україна.

За даними підрахунку 100% протоколів, Володимир Зеленський набирає 30,24% голосів - за нього проголосували 5 млн 713 тис. 825 осіб. Далі йде Петро Порошенко з результатом 15,95% - за нього проголосували 3 млн 14 тис. 523 виборців. На третьому місці Юлія Тимошенко - 13,40% (2 млн 532 тис. 230 осіб).

Юрій Бойко набирає 11,67% голосів, Анатолій Гриценко - 6,91%.

Всього у голосуванні 31 березня 2019 року прийняли участь 18 млн 893 тис. 879 громадян України.

Нагадаємо, що напередодні Національний екзит-пол, який проводили фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова, показав 30,6% голосів у Зеленського, 17,8% у Порошенка і 14,2% у Тимошенко. На підтримку Юрія Бойка, Анатолія Гриценка висловились по 9,7% і 7,1% відповідно. Екс-глава СБУ Ігор Смешко з 6,5% обійшов Олега Ляшка, який, згідно з опитуваннями соціологів, набрав 4,7%.

Дані екзит-полу телеканалу 1+1 майже збіглися з даними національного опитування: Зеленський - 30,1%, Порошенко - 18,5%, Тимошенко - 14%. Найвищий відсоток підтримки діючого президента - 19,19% - зафіксував екзит-пол, який проводив центр SOCIS.

Зазначимо, цю організацію пов'язують з головним технологом кампанії Порошенка Ігорем Гринівим. За їх даними, Зеленський набрав 29,25%, а Юлія Тимошенко - 13,75%.