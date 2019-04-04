В Україні успішно випробували ракетні комплекси "Вільха М"

Фото: випробовування ракетних комплексів (rnbo.gov.ua)

Ракети здатні точно знищувати ворога на відстані 130 км

На півдні Одеської області сьогодні 4 квітня були успішно проведені випробування нових українських ракет, зокрема контрольні пуски ракетних комплексів "Вільха М". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента України.

За президента Порошенка, випробування ракетних комплексів є виконанням його пропозицій, внесених на Раду національної безпеки і оборони (РНБО) України щодо створення ракетного щита відповідно до нових можливостей, після виходу РФ з договору про ракети середньої та малої дальності.

Зазначається, що ракетний комплекс "Вільха М" прийнято на озброєння Збройних сил України та розпочато серійне виробництво зазначених ракет, які здатні точно знищувати ворога на відстані 130 км.

Фото: випробовування ракетних комплексів (rnbo.gov.ua)

"Наші ракетники - інженери та виробничники продовжують працювати над створенням ракет нового покоління, які будуть надійно і точно знищувати цілі на відстані понад 200 кілометрів", - наголосив Секретар РНБО Олександр Турчинов.

Раніше президент України Петро Порошенко анонсував закупівлю новітнього американського озброєння.

РБК-Україна писало, що Росія розгорнула в анексованому Криму оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М" і розмістила на півострові дальні бомбардувальники Ту-22М3, що здатні досягти "будь-якої точки Європи".