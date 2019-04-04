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УПЦ Московського патріархату просить Варфоломія відкликати томос

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 09:13
УПЦ Московського патріархату просить Варфоломія відкликати томос
Фото: Синод УПЦ Московського патріархату (news.church.ua)

В УПЦ Московського патріархату вважають, що томос завдав шкоди українському православ'ю

Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату просить Вселенського патріарха Варфоломія відкликати томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Повідомляється, що напередодні Синод УПЦ прийняв заяву про поточну ситуацію, в якій констатував "шкоду українському православ'ю".

"Вважаємо, що Константинопольський патріархат і особисто патріарх Варфоломій визнати свою помилку і працювати над виправленням. Способом виправлення цієї помилки могло би стати відкликання томосу, заклик до розкольників про покаяння в гріху розколу і скликання Всеправославного зборів для соборного вирішення українського церковного питання", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше предстоятель Православної церкви, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ПЦУ відкрита до співпраці та діалогу.

Раніше також повідомлялося, що в окупованому Криму через підконтрольний Російській Федерації "суд" намагаються відібрати єдиний в Сімферополі храм Православної церкви України.

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