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Итоги дня: 4 апреля

Новости » Прочее    04.04.2019 - 19:32

Итоги дня: 4 апреля

• Действующий президент Украины Петр Порошенко принял вызов кандидата в президенты Владимира Зеленского о проведении дебатов на стадионе НСК "Олимпийский". Дебаты Зеленского и Порошенко: главное

• ЦИК опубликовал данные 100% протоколов выборов президента. Данные обнародованы на табло Центризбиркома через информационно-аналитическую систему "Выборы" 

• Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата просит Вселенского патриарха Варфоломея отозвать томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ)

• Умер Георгий Данелия - культовый советский кинорежиссер. Ему было 88 лет

• Цены на газ для потребителей Украины скорее всего останутся на текущем уровне и не будут подниматься до конца года

• На юге Одесской области сегодня 4 апреля были успешно проведены испытания новых украинских ракет, в том числе контрольные пуски ракетных комплексов "Ольха М"

• Погода в Украине в пятницу, 5 апреля, будет благоприятной не во всех областях страны. Местами украинцев огорчат дожди и сильный ветер

Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
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