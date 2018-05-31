Підсумки дня: 31 травня

Рада наступного тижня може звільнити Данилюка за ініціативою Гройсмана



Верховна рада України наступного тижня може за ініціативою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Про це РБК-Україна повідомили джерела в уряді і парламенті. За їх даними, звільнення Данилюка схвалили на вчорашньому засіданні Кабміну. В той же час Данилюк підтвердив, що написав листа G7 зі скаргою на прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Також він заявив, що не збирається подавати у відставку.



Кольченко оголосив про голодування з вимогою звільнити Сенцова



Незаконно засуджений у Росії по справі "кримських терористів" українець Олександр Кольченко сьогодні, 31 травня, оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова. Про це заявив його адвокат Андрій Лепьохін. За словами адвоката, інших вимог, крім звільнення Сенцова, Кольченко не висував.



Зідан оголосив про відхід з "Реала"



Зінедін Зідан подав у відставку з посади головного тренера мадридського "Реала". Про це 45-річний французький фахівець оголосив на терміново скликаній прес-конференції. Під керівництвом Зідана мадридська команда стала першим клубом в історії, яка виграла три Ліги чемпіонів поспіль. Останній трофей він завоював у Києві на НСК "Олімпійський".



Бабченко повідомив, що збирається померти у 96 років



Російський журналіст Аркадій Бабченко, вбивство якого інсценувала СБУ для проведення спецоперації по затриманню замовника, написав пост в Facebook, де повідомив, що Росія не дочекається його смерті. "Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с). Доброе утро", - написав Бабченко.Також сьогодні в ході прес-конференції Бабченко розповів подробиці інсценування своєї смерті.



На Україну насувається магнітна буря: названі дати



На Україну рухається сильна магнітна буря. Про це розповіли у Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН. Вона триватиме практично п'ять днів. Спочатку слабкі коливання досягнуть Землі 1 червня, а вже 2 червня сила магнітної бурі підніметься до рівня G2. Протягом наступних трьох днів - 3, 4 та 5 червня - вплив Сонця також буде відчутним для метеозалежних людей.