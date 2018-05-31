Данилюк поскаржився на Гройсмана послам G7

Ситуація пов'язана з призначенням заступника міністра фінансів, заявив Данилюк

Міністр фінансів Олександр Данилюк підтвердив, що написав листа G7 зі скаргою на прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Прямий".

"Це був закритий лист. Я дійсно його написав. Це була просто вже крайня міра, я вичерпав всі інші можливості. Я завжди спілкуюся, які цілі ми перед собою ставимо. Але тут уже справді просто ситуація зайшла в глухий кут. Так, дійсно я це зробив (написав лист - ред.)", - заявив Данилюк.

За його словами, ситуація пов'язана з призначенням заступника міністра фінансів, якого не можуть призначити вже два роки.

"Треба відповідально до цього ставитися. Служба має розвиватися. Команда повинна бути сформована. Ситуація не є нормальною. Питання не в прізвищі. Не може бути у Міністерстві фінансів бути чиясь квота. Є команда міністра, і ніхто зовні впливати на мою роботу не буде", - заявив він.

Раніше "Економічна правда" опублікувала лист міністра фінансів до G7. Данилюк написав лист з наміром "уникнути двозначності і маніпуляцій" у його конфлікті з прем'єр-міністром України.

Нагадаємо, раніше джерела в уряді і парламенті повідомили РБК-Україна, що Верховна рада України на наступному тижні може з ініціативи Гройсмана звільнити Данилюка з посади міністра фінансів.