Итоги дня: 31 мая

Рада на следующей неделе может уволить Данилюка

Верховная рада Украины на следующей неделе может по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Александра Данилюка с должности министра финансов. Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве и парламенте. По их данным, увольнение Данилюка одобрили на вчерашнем заседании Кабмина. В то же время Данилюк подтвердил, что написал письмо G7 с жалобой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Также он заявил, что не собирается подавать в отставку.



Кольченко объявил голодовку с требованием освободить Сенцова



Незаконно осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко сегодня, 31 мая, объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова. Об этом заявил его адвокат Андрей Лепехин. По словам адвоката, других требований, кроме освобождения Сенцова, Кольченко не выдвигал.



Зидан объявил об уходе из "Реала"



Зинедин Зидан подал в отставку с поста главного тренера мадридского "Реала". Об этом 45-летний французский специалист объявил на срочно созванной пресс-конференции. Под руководством Зидана мадридская команда стала первым клубом в истории, выигравшая три Лиги чемпионов подряд. Последний трофей он завоевал в Киеве на НСК "Олимпийский".



Бабченко сообщил, что собирается умереть в 96 лет



Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировала СБУ для проведения спецоперации по поимке заказчика, написал пост в Facebook, где сообщил, что Россия не дождется его смерти. "Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с). Доброе утро", - написал Бабченко. Также сегодня в ходе пресс-конференции Бабченко рассказал подробности инсценировки своей смерти.



На Украину надвигается магнитная буря: названы даты



На Украину движется сильная магнитная буря. Об этом рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Она продлится практически пять дней. Изначально слабые колебания достигнут Земли 1 июня, а уже 2 июня сила магнитной бури поднимется до уровня G2. В течение следующих трех дней - 3, 4 и 5 июня - влияние Солнца также будет ощутимым для метеозависимых людей.