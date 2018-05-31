Итоги дня: 31 мая

Верховная рада Украины на следующей неделе может по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Александра Данилюка с должности министра финансов. Об этом РБК-Украина сообщили источники в правительстве и парламенте. По их данным, увольнение Данилюка одобрили на вчерашнем заседании Кабмина. В то же время Данилюк подтвердил, что написал письмо G7 с жалобой на премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Также он заявил, что не собирается подавать в отставку.
Незаконно осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко сегодня, 31 мая, объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова. Об этом заявил его адвокат Андрей Лепехин. По словам адвоката, других требований, кроме освобождения Сенцова, Кольченко не выдвигал.
Зинедин Зидан подал в отставку с поста главного тренера мадридского "Реала". Об этом 45-летний французский специалист объявил на срочно созванной пресс-конференции. Под руководством Зидана мадридская команда стала первым клубом в истории, выигравшая три Лиги чемпионов подряд. Последний трофей он завоевал в Киеве на НСК "Олимпийский".
Российский журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировала СБУ для проведения спецоперации по поимке заказчика, написал пост в Facebook, где сообщил, что Россия не дождется его смерти. "Хрен там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе на Тверской? Я постараюсь это сделать. Видимо планида такая, воскресать каждые четыре года. Господи, как же умирать-то надоело (с). Доброе утро", - написал Бабченко. Также сегодня в ходе пресс-конференции Бабченко рассказал подробности инсценировки своей смерти.
На Украину движется сильная магнитная буря. Об этом рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Она продлится практически пять дней. Изначально слабые колебания достигнут Земли 1 июня, а уже 2 июня сила магнитной бури поднимется до уровня G2. В течение следующих трех дней - 3, 4 и 5 июня - влияние Солнца также будет ощутимым для метеозависимых людей.