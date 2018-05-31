Рада наступного тижня може звільнити Данилюка за ініціативою Гройсмана

За даними джерел, звільнення Данилюка схвалили на вчорашньому засіданні Кабміну

Верховна рада України наступного тижня може за ініціативою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана звільнити Олександра Данилюка з посади міністра фінансів. Про це РБК-Україна повідомили джерела в уряді і парламенті.

На даний момент подання на звільнення Данилюка не внесено до парламенту. Однак, як стало відомо РБК-Україна, на закритій частині засідання Кабінету міністрів у середу, 30 травня, Гройсман вніс на розгляд членів уряду проект подання про звільнення міністра фінансів. Дане рішення підтримала більшість міністрів, за винятком в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, віце-прем'єр-міністра Іванни Климпуш-Цинцадзе та міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Зазначимо, згідно із законом про Кабінет міністрів, для звільнення будь-якого міністра (крім міністра закордонних справ та міністра оборони) досить подання від прем'єр-міністра або особистої ініціативи міністра. За інформацією співрозмовників РБК-Україна в уряді, Олександр Данилюк не має наміру самостійно писати заяву про відставку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України планує вивести Державну фіскальну службу з підпорядкування Мінфіну.